Home

Cronaca

Incontro tra culture: l’esperienza degli studenti di Huelva e dell’Istituto Vespucci Colombo

Cronaca

15 Marzo 2023

Incontro tra culture: l’esperienza degli studenti di Huelva e dell’Istituto Vespucci Colombo

Livorno 15 marzo 2023

“Non si tratta di una addio ma di un arrivederci, perché il legame che si è creato è impossibile che si rompa- grazie a voi tutti che avete reso questo intercambio qualcosa di indimenticabile” : queste le parole di commiato usate dai partecipanti dell’istituto IES Juan A.Perz Mercader di Huelva, per definire cosa abbia rappresentato questo intercambio con gli studenti dell’IIS Vespucci-Colombo.

Un intercambio è una modalità di incontro fra culture, lingue e tradizioni che prevede ospitare ed essere ospitati nelle case dei ragazzi coinvolti per poter vivere un’esperienza intensa per tutti, poter fare pratica linguistica quotidiana e approfondire amicizie, ma anche la possibilità di visitare luoghi e scoprire tradizioni locali mentre si soggiorna all’estero.

Così, nella settimana in cui l’istituto Vespucci Colombo ha ospitato la delegazione di Huelva il gruppo, dopo esser stato accolto a Palazzo Civico dal Sindaco Luca Salvetti e dal Presidente del Consiglio Comunale, ha visitato Firenze, Pisa e Siena, oltre che la nostra città, sperimentando il giro in battello e nei luoghi più significativi della nostra storia , mentre durante la visita in Spagna, hanno visitato un’azienda agricola produttrice di fragole, hanno visitato Tavira , Vila Real e Moguer, oltre ad esser stati ricevuti dal sindaco presso il teatro di Huelva ed aver visitato la disputacion provincial di Huelva, inoltre il gruppo ha potuto vedere, a Palos, la ricostruzione delle caravelle di Cristoforo Colombo e la casa natale dello scrittore Juan Ramòn Jimenez.

Grande soddisfazione da parte sia di tutti gli studenti che vi hanno preso parte, sia delle docenti organizzatrici ed accompagnatrici, prof. Rosaria Incoronato e Marta Sanz Manzanedo.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin