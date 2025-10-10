Home

10 Ottobre 2025

Incontro tra i candidati di Fratelli d’Italia e l’Ordine degli Infermieri della provincia di Livorno

Livorno 10 ottobre 2025 Incontro tra i candidati di Fratelli d’Italia e l’Ordine degli Infermieri della provincia di Livorno

Il candidato alle elezioni regionali e capolista di Fratelli d’Italia Giacomo Lensi e la candidata Ombretta Bartoli hanno incontrato il Presidente dell’Ordine degli Infermieri della provincia di Livorno, dott. Lorenzo Taddeucci, insieme a membri del Consiglio direttivo.

L’incontro, svoltosi in un clima costruttivo e di dialogo, ha permesso di approfondire le principali criticità del sistema sanitario toscano, con particolare riferimento alla realtà provinciale. Nel corso del confronto sono state condivise riflessioni e proposte utili a migliorare le condizioni di lavoro del personale infermieristico e la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Da entrambe le parti è emersa la volontà di avviare un percorso di collaborazione stabile tra l’Ordine e Fratelli d’Italia, nell’ottica di superare le barriere prettamente politiche e lavorare nell’interesse comune dei cittadini toscani e dei professionisti della sanità.

L’obiettivo condiviso è quello di contribuire, con senso di responsabilità, a rafforzare il Servizio Sanitario Nazionale e garantire un’assistenza più efficiente e vicina ai bisogni reali del territorio.