28 Marzo 2025

Livorno 28 marzo 2025 Incontro vertici CCIAA e Confesercenti Provinciale Livorno

Nella sede di Livorno della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno il presidente Riccardo Breda ha incontrato i vertici di Confesercenti Provinciale di Livorno. Si è trattato di un primo proficuo confronto in CCIAA con il neo eletto presidente della Confesercenti Provinciale Fabio Tinti, accompagnato dal direttore Alessandro Ciapini.

“Al presidente i migliori auguri per il suo mandato – ha detto Breda – In un momento difficile per il settore del commercio, il suo lavoro sarà particolarmente complesso, ma le imprese possono contare sulla forza dell’associazione, che saprà dare risposte alle aziende del settore, anche in questa fase particolarmente articolata”.

I due presidenti si sono confrontati sulle attività da portare avanti, con una fattiva collaborazione a tutela del tessuto economico, e sulle azioni messe in campo dalla Camera a favore delle imprese “che condividiamo da tempo con l’associazione sul territorio delle province di Livorno e Grosseto”, ha concluso Breda.

“E’ sempre un piacere incontrare il presidente Breda, che ringrazio e con il quale proseguiremo a lavorare insieme – ha aggiunto Tinti – Confidiamo nel consolidamento del rapporto tra Confesercenti e la Camera di Commercio, con cui da anni collaboriamo proficuamente, nell’interesse di una parte importante dell’economia del territorio costiero”.