Indagine morte Denny Magina, in carcere due tunisini per reato di spaccio

16 Novembre 2022

Eseguita un’Ordinanza di custodia cautelare in carcere per spaccio di stupefacenti a carico di due soggetti

Livorno 16 novembre 2022

Su ordine della Procura della Repubblica di Livorno, i Carabinieri della Compagnia di Livorno, nell’ambito delle indagini, tuttora in corso, condotte per la morte di Magina Guardia Denny, hanno dato esecuzione ad un’Ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di due soggetti, entrambi di origine tunisina, di 30 e 33 anni, ai quali è stato contestato il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

La misura cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Livorno su richiesta del Pubblico Ministero che dirige le indagini, è stata emessa sulla scorta delle risultanze investigative dell’Arma finora emerse dalle serratissime indagini svolte dai Carabinieri labronici.

In particolare i due arrestati sono accusati di aver trasformato l’abitazione occupata in via Giordano Bruno nr.8, in una vera e propria centrale dello spaccio, conosciuta e molto frequentata, vendendo cocaina, marijuana e hashish.

Secondo la contestazione il luogo e la costante disponibilità di stupefacenti erano noti agli assuntori livornesi tanto che spesso le consegne avvenivano anche senza alcun precedente contatto telefonico. Oltre 20 gli acquirenti che sarebbero stati identificati.

