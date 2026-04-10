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Cronaca

Indagini per stupro di gruppo, l’US Livorno interviene sul caso con un comunicato ufficiale

Cronaca

10 Aprile 2026

Indagini per stupro di gruppo, l’US Livorno interviene sul caso con un comunicato ufficiale

Livorno 10 aprile 2026 Indagini per stupro di gruppo, l’US Livorno interviene sul caso con un comunicato ufficiale

L’US Livorno 1915 con un comunicato ifficiale interviene in riferimento alle notizie odierne relative alla denuncia sporta da una giovane ragazza di Bra nei confronti di tre calciatori per stupro di gruppo, tra i quali Jesus Christ Mawete, attualmente in forza alla nostra società, precisiamo quanto segue.

La società è venuta a conoscenza della circostanza solamente nella serata di giovedì 9 aprile scorso direttamente dall’avvocato del calciatore e ha potuto apprendere che i fatti contestati risalgono ad un periodo precedente all’acquisto di Mawete da parte del Livorno.

La società non intende, in questa fase, entrare nel merito della vicenda giudiziaria riguardante il calciatore, nel rispetto di tutte le parti processuali e ritenendo che questo importante compito debba spettare esclusivamente agli organi competenti.

Ferma quindi la totale estraneità del club e altresì ferma la netta condanna di quanto avvenuto qualora fosse giudizialmente accertato, la società seguirà gli sviluppi della vicenda riservandosi di adottare i provvedimenti più opportuni a tutela della immagine del Livorno Calcio, della serenità dell’ambiente e dello spogliatoio, nel rispetto di tutte le parti coinvolte.