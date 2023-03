Home

Indebito utilizzo di carte di credito, denunciati un 65enne ed una 37enne

28 Marzo 2023

Indebito utilizzo di carte di credito, denunciati un 65enne ed una 37enne

Livorno 28 marzo 2023

I Carabinieri della Stazione di Livorno Centro hanno denunciato due persone per furto in concorso ed indebito utilizzo di carte di pagamento, un 65enne ed una 37enne, entrambi livornesi e con precedenti di polizia.

Secondo la ricostruzione dei militari i due, verso la metà di gennaio u.s., si sarebbero appropriati della borsa di una commessa di un negozio del centro città, approfittando di un suo momento di distrazione, ed avrebbero speso 100 euro in due diverse tabaccherie di Livorno, utilizzando indebitamente le carte di credito che vi erano contenute.

La vittima si è resa conto di quanto accaduto solo quando ha iniziato a ricevere delle notifiche di transazioni commerciali sul proprio cellulare. Avendo appurato di non essere più in possesso del proprio portafogli, ha allertato i Carabinieri. Avviate immediatamente le indagini, i militari hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e degli esercizi commerciali interessati dalle transazioni ed hanno individuato i presunti responsabili, già noti per simili fatti pregressi.

Per entrambi è scattata la denuncia alla Procura labronica per furto aggravato ed indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

