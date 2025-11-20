Home

Provincia

Indebito utilizzo di carte: pensionato perde 750 euro, denunciati due uomini

Provincia

20 Novembre 2025

Indebito utilizzo di carte: pensionato perde 750 euro, denunciati due uomini

Venturina (Livorno) 20 novembre 2025 indebito utilizzo di carte: pensionato perde 750 euro, denunciati due uomini

I Carabinieri della Stazione di Venturina Terme, al termine di un’indagine, hanno denunciato in stato di libertà due uomini, di 45 e 29 anni, entrambi con precedenti e residenti in zona, perché ritenuti gravemente indiziati di indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

La vittima, un pensionato del posto, aveva denunciato di aver subito un furto sulla propria auto, lasciata in sosta in città per effettuare delle commissioni. Giunto a riprendere l’auto, l’uomo si era accorto che dall’abitacolo gli era stato sottratto un portafoglio con gli effetti personali e tre carte di pagamento.

Il pensionato si è subito rivolto ai carabinieri in quanto nel giro di pochissimo tempo qualcuno aveva usato le carte per eseguire alcuni prelievi di contante presso due distinti sportelli atm del centro cittadino, per un importo totale di 750 euro, a un quarto d’ora di distanza l’uno dall’altro.

Immediatamente sono state avviate le indagini, da subito incentrate sul luogo del furto e presso gli sportelli interessati dalle transazioni attraverso l’acquisizione di informazioni, su una meticolosa analisi dei filmati dei circuiti di videosorveglianza degli sportelli automatici unite ad una profonda conoscenza del territorio.

All’esito delle indagini sono emersi elementi chiari in relazione alla responsabilità dei reati a carico dei due, già noti per vari altri precedenti. Per loro è scattata una denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Livorno, dovranno rispondere di indebito utilizzo di strumenti di pagamento elettronici.