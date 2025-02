Home

Indice reputazione turistica premia Toscana, Giani e Marras: 'Lavoro squadra fattore chiave'

12 Febbraio 2025

Livorno 12 febbraio 2025

Soddisfazione per aver raggiunto il primo posto nella classifica generale del Regional Tourism Reputation Index di Demoskopika che misura la reputazione dei sistemi turistici regionali valutando visibilità e interesse dei portali turistici istituzionali regionali, loro social appeal presso gli stakeholder, ricerca e popolarità della destinazione, qualità e apprezzamento della ristorazione, dell’offerta ricettiva e culturale. Ad esprimerla il presidente Eugenio Giani e l’assessore a economia e turismo Leonardo Marras.

“Ho più volte ribadito l’importanza del turismo per l’economia regionale – ha spiegato Giani -.

Il lavoro che abbiamo impostato da anni e che vede coinvolti tutti i soggetti che operano nel settore grazie alla condivisione degli strumenti, primo tra tutti il nuovo Testo unico del turismo, sta dando i suoi frutti.

Il risultato non è casuale ed è merito soprattutto del lavoro di squadra che ci vede impegnati, con l’agenzia regionale Toscana Promozione Turistica, con Fondazione Sistema Toscana, associazioni di categoria e sindacati, a sfruttare al massimo le potenzialità gli strumenti digitali e tecnologici che in questa fase storica svolgono un ruolo cruciale”.

“I dati in continuo miglioramento della percezione della Toscana – ha aggiunto l’assessore a economia e turismo Leonardo Marras – sono indubbiamente motivo di soddisfazione. Stiamo riorganizzando il sistema informatico regionale per migliorare la gestione dei dati, lavoriamo con le autonomie locali e le imprese per adeguare l’offerta, offriamo incentivi per favorire gli investimenti produttivi e ci siamo dotati di nuove regole più attuali. Sono dati che ci lusingano e dimostrano che siamo sulla strada giusta e ci incoraggiano ad andare avanti”.