22 Dicembre 2024

Livorno 22 dicembre 2024 Cecina: Individuata centrale di spaccio in casa privata, arrestato commerciante 50enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, nell’ambito di un servizio teso anche al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, hanno arrestato un uomo sulla cinquantina originario del pisano, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio e somministrazione illegale di medicinali.

A suo carico, un commerciante domiciliato a Cecina, si erano concentrati dei sospetti per alcune condotte che non erano passate inosservate ai carabinieri, i quali hanno voluto approfondire e, nel corso del servizio, raccolti gli elementi indiziari utili, hanno poi proceduto ad eseguire di iniziativa un intervento presso la sua residenza.

Riscontrato un atteggiamento nervoso del l’uomo, hanno proceduto ad eseguire una perquisizione domiciliare di iniziativa nel corso della quale hanno rinvenuto oltre 100 grammi di marijuana contenuta in alcuni barattoli, circa 90 grammi di hashish, 17 grammi di hashish in cristalli ad alta concentrazione di thc (tipo “gold”), una boccetta con 10 grammi di olio di hashish, 11 pasticche di un farmaco stimolante, due bilancini di precisione ed altro materiale per confezionamento delle dosi, nonché circa 6400 euro in contanti.

Le sostanze stupefacenti ed il denaro, ritenuto provento dell’attività di smercio, sono stati sottoposti a sequestro mentre l’uomo terminate le attività è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e condotto presso la casa circondariale di Livorno. A seguito di odierna udienza di convalida, l’Autorità Giudiziaria competente, ritenendo fondata l’ipotesi accusatoria, ha convalidato l’arresto e disposto a suo carico l’obbligo di firma presso la Stazione Carabinieri di competenza