29 Gennaio 2023

Castiglioncello (Rosignano, Livorno) 29 gennaio 2023 – Individuata e smantellata una postazione di spaccio in località “Le Spianate”

Proseguono i controlli antidroga dei Carabinieri della Compagnia di Cecina

Oltre ai consueti controlli su “strada”, i Carabinieri della Stazione di Castiglioncello hanno rivolto la loro attenzione ad una porzione di macchia boschiva in località “Le Spianate”, grazie anche a delle segnalazioni di “movimenti sospetti” nell’area.

Durante il controllo è stata rinvenuto un “bivacco”, costituito da alcune pedane in legno assemblate tra loro in maniera rudimentale e assicurate ad un albero con del fil di ferro, con all’interno indumenti e cibo in ottimo stato di conservazione, nonché altri oggetti di uso comune (ombrelli, k-way, alcol disinfettante ecc.).

Sulla base degli elementi in possesso dei militari, ipotizzandone un uso recente ed abituale da parte di soggetti dediti allo spaccio di droga, il manufatto è stato smontato e l’area verde è stata ripristinata. Ulteriori indagini sono in corso per identificare i presunti spacciatori.

I controlli continueranno su tutto il territorio.

