Castagneto

14 Febbraio 2023

Individuata e smantellata una postazione di spaccio in un'area boschiva

Castagneto Carducci (Livorno) 14 febbraio 2023 – Individuata e smantellata una postazione di spaccio in un’area boschiva

I Carabinieri della Compagnia di Cecina stanno continuando i controlli per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, in linea con le direttive del Comando Provinciale.

Particolare attenzione viene data alle aree boschive del territorio. Ad esempio, i militari della Stazione Carabinieri di Castagneto Carducci, grazie alle segnalazioni dei cittadini riguardo a movimenti sospetti nella zona, hanno controllato un’area boschiva a a ridosso di una arteria stradale.

Durante il controllo, hanno scoperto e smantellato un “bivacco” costituito da un riparo improvvisato che conteneva abiti, alimenti e bevande alcoliche.

Inoltre, sono state trovate 9 batterie per auto utilizzate per ricaricare i telefoni e 5 bombole di gas per fornelli da campeggio.

I Carabinieri hanno rimosso il materiale e ripristinato l’area verde.

Questi controlli continueranno in tutto il territorio della giurisdizione della Compagnia di Cecina.

