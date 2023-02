Home

4 Febbraio 2023

Industria Livorno, per ErreDue nuova commessa da 900mila euro

All'azienda di via Gozzano ordinati tre generatori di azoto ad alta efficienza

Livorno, 04 febbraio 2023

ErreDue (EGM: RDUE), società attiva nella progettazione e produzione di soluzioni altamente innovative e personalizzate per la produzione, miscelazione e purificazione on-site di gas tecnici (idrogeno prodotto tramite elettrolisi dell’acqua, azoto, ossigeno), comunica di aver firmato, con un’azienda tra le più importanti realtà, a livello nazionale ed internazionale, attiva nel settore della metallurgia, un contratto per la realizzazione di un impianto di 750 mc/H di azoto iperpuro.

Il contratto di vendita, il cui importo è pari a circa € 900 mila, prevede il versamento di un acconto del 30% all’ordine, del 30% alla consegna – prevista entro giugno/luglio 2023 – e del restante 40% a seguito del collaudo positivo da parte del cliente.

L’impianto si compone di 3 generatori di azoto modello SATURN-250 in grado di produrre un flusso continuo di azoto a ridottissimo tenore di ossigeno e umidità residua (purezza fino al 99,9999%), tramite la filtrazione e la successiva depurazione di un flusso di aria compressa.

L’aggiunta di una piccola percentuale di idrogeno prodotta direttamente dal sistema ed aggiunta al flusso di gas rende possibile l’altissima purezza dell’azoto prodotto dai generatori Saturn. I successivi passaggi attraverso un reattore e un setaccio molecolare garantiscono l’eliminazione di ossigeno ed altri gas e delle tracce di umidità.

Enrico D’Angelo, Fondatore e CEO di ErreDue ha così commentato:

“Siamo molto soddisfatti, a pochi mesi dal nostro debutto in Borsa Italiana, di aver siglato questo importante accordo.

Una commessa di assoluto rilievo che ci permetterà di mettere a punto per il settore metallurgico il più grande, in termini di capacità, impianto di azoto iperpuro da noi mai realizzato.

ErreDue, grazie all’esperienza maturata in oltre 35 anni di attività, sa guardare al futuro ed è in grado di comprendere le differenti necessità dei clienti sviluppando con loro soluzioni innovative, sostenibili e tailor made, confermandosi un partner di riferimento per il settore”.

