Ineos, deputati M5S e vice sindaco incontreranno i lavoratori

Provincia

14 Gennaio 2026

Rosignano, M5S davanti al polo Solvay: incontro con i lavoratori Ineos sul futuro occupazionale

Un appuntamento pubblico per fare chiarezza sul futuro industriale e occupazionale del sito. Giovedì 15 alle ore 17, a Rosignano, davanti al Parco industriale Solvay, si terrà un incontro promosso dal Movimento 5 Stelle con le lavoratrici e i lavoratori Ineos.

All’iniziativa parteciperanno i deputati del M5S Chiara Appendino e Andrea Quartini, insieme al vicesindaco di Rosignano Mario Settino. L’obiettivo dell’incontro è ascoltare direttamente le preoccupazioni del personale in merito alle prospettive produttive e occupazionali dello stabilimento, in una fase ritenuta particolarmente delicata per il futuro del polo industriale.

Il confronto, secondo quanto indicato nel comunicato, sarà improntato all’ascolto e al dialogo con chi opera quotidianamente all’interno del sito, per raccogliere istanze, timori e proposte legate alla continuità industriale e alla tutela dei posti di lavoro.

L’iniziativa si inserisce in un contesto di attenzione crescente verso le dinamiche industriali del territorio di Rosignano, da sempre legato al comparto chimico, e mira a mantenere alta l’attenzione istituzionale sulle ricadute sociali ed economiche che eventuali scelte aziendali potrebbero avere sulla comunità locale.