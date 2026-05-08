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Ineos Rosignano, Franchi (Pd): “Monitoraggio costante della Regione”

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8 Maggio 2026

Ineos Rosignano, Franchi (Pd): “Monitoraggio costante della Regione”

Livorno 8 maggio 2026: Ineos Rosignano, Franchi (Pd): “Monitoraggio costante della Regione”

“Priorità al piano industriale e alla tenuta occupazionale dopo il passaggio a Esseco”

​Il consigliere regionale del Partito Democratico, Alessandro Franchi, ha preso parte in qualità di uditore al nuovo tavolo istituzionale tenutosi presso la Presidenza della Regione Toscana per fare il punto sulla situazione della Ineos di Rosignano Solvay.

​L’incontro, guidato da Valerio Fabiani (consigliere del Presidente Giani per le crisi aziendali), ha affrontato i nodi cruciali del comparto chimico, con particolare attenzione alla recente notizia del passaggio di proprietà dello stabilimento Ineos Inovyn al gruppo novarese Esseco.

​”Ho partecipato a questo tavolo come uditore per ribadire il continuo impegno della Regione nel monitorare la situazione di Rosignano,” ha dichiarato Alessandro Franchi. “Siamo di fronte a un passaggio di proprietà delicato e strategico. È fondamentale che, non appena le condizioni lo permetteranno, la nuova azienda venga convocata al tavolo regionale.”

​Secondo Franchi, l’obiettivo del prossimo confronto sarà duplice:

verifica degli investimenti, cioè accertarsi che i progetti di sviluppo già avviati con il supporto di Regione, Mimit e Invitalia vengano portati avanti senza interruzioni;

garanzie occupazionali, vale a dire conoscere nel dettaglio il nuovo piano industriale per i prossimi anni, con l’obiettivo imprescindibile di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali per gli oltre 400 dipendenti diretti e per tutto l’indotto.

​”È necessario capire come la nuova proprietà intenda integrarsi nel polo produttivo di Rosignano,” conclude Franchi. “La Toscana non farà mancare il proprio supporto, ma la nostra priorità resta la tutela dei lavoratori e la solidità di un presidio industriale che è cuore pulsante dell’economia del territorio.”