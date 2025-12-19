Ineos Rosignano, la Regione apre il tavolo. Filctem-Cgil Livorno: “Risultato fondamentale, ora impegno concreto per la chimica italiana”

Home

19 Dicembre 2025

Si è concluso nel pomeriggio di oggi l'incontro in Regione Toscana tra il consigliere del presidente Eugenio Giani per il lavoro, Valerio Fabiani, il sindaco di Rosignano Claudio Marabotti e le organizzazioni sindacali.

Si è concluso nel pomeriggio di oggi l’incontro in Regione Toscana tra il consigliere del presidente Eugenio Giani per il lavoro, Valerio Fabiani, il sindaco di Rosignano Claudio Marabotti e le organizzazioni sindacali.

Al centro del confronto, la situazione della Ineos di Rosignano, sito d’eccellenza per la produzione di Polietilene ad Alta Densità e Cloroderivati, oggi minacciato dai costi energetici e dalla concorrenza extra-UE. L’apertura di un confronto ufficiale tra Regione, azienda e sindacati è il risultato diretto della forte pressione esercitata dalla FILCTEM CGIL di Livorno, che ha richiesto e ottenuto questo tavolo per rompere l’incertezza sul futuro dei lavoratori e del territorio. “L’apertura di questo tavolo è un primo passo importante che abbiamo preteso con forza,” commenta Stefano Santini, Segretario Generale della FILCTEM CGIL Livorno.

“Tuttavia, deve essere chiaro che Rosignano non è un caso isolato. Questo incontro deve essere propedeutico per l’avvio di un impegno determinato per la chimica italiana. Non possiamo più permetterci di affrontare le crisi in modo frammentato: la chimica è l’ossatura industriale del Paese e serve un piano d’azione nazionale che affronti i nodi dell’energia e della competitività. Da questo confronto ci aspettiamo passaggi successivi immediati.

Chiediamo certezze per i lavoratori Ineos e una visione d’insieme che rafforzi l’intero polo industriale di Rosignano. È necessario che il Governo centrale batta un colpo: difendere la chimica a Rosignano significa difendere il futuro produttivo dell’Italia.”

La FILCTEM CGIL Livorno ribadisce che il tavolo regionale non dovrà essere una sede di mera consultazione, ma il luogo dove costruire soluzioni strutturali. La crisi della chimica europea, schiacciata tra i prezzi del gas, dei dazi e l’aggressività dei mercati cinese e americano, richiede risposte politiche e industriali non più rimandabili. Il sindacato resterà mobilitato per garantire che agli impegni verbali seguano atti concreti per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la competitività del sito.

