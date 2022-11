Home

"Infermerie militari, parliamone", appuntamento in diretta con il Nuovo Sindacato Carabinieri

6 Novembre 2022

“Infermerie militari, parliamone”, appuntamento in diretta con il Nuovo Sindacato Carabinieri

Livorno 6 novembre 2022

“Infermerie militari, parliamone” è il prossimo appuntamento in diretta per il Nuovo Sindacato Carabinieri

Lunedì 7 novembre, alle ore 21:00, sulla pagina Facebook di NSC si parlerà di infermerie militari; di cosa può significare per un militare essere inviato a visita ad un certo punto della sua carriera.

Come mai questa sembra essere una circostanza molto temuta da chi fa parte delle Forze dell’Ordine?

Come mai esisterebbe questo timore verso le figure sanitarie, ovvero quelle che dovrebbero preoccuparsi di curare e guarire il personale?

Sono preoccupazioni fondate?

La Presidente NSC Monica Giorgi porrà queste ed altre domande alla D.ssa Alessandra D’Alessio, psicologa e psicoterapeuta, nonché Responsabile del Dipartimento di Psicologia Militare del Nuovo Sindacato Carabinieri, professionista di comprovata esperienza alla quale da anni si rivolgono molti militari e appartenenti alle Forze dell’Ordine per chiederle aiuto.

Il presupposto di partenza dell’incontro è chiaro:

al giorno d’oggi non si può più dare per scontato che chi svolge certe professioni sia perennemente performante e funzionale.

I Carabinieri nel corso della loro carriera mettono in conto di poter perdere la vita o di toglierla agli altri e, in particolare, quelli che operano quotidianamente a contatto con il cittadino hanno molto spesso a che fare con la sofferenza altrui, pertanto l’entità dello stress sul posto di lavoro può raggiungere livelli molto elevati.

Non dimentichiamoci che i Carabinieri, in qualità di militari, sono contestualmente sottoposti ad un regolamento di disciplina che abbraccia tutto quanto non abbia rilevanza penale, ovvero tutte quelle azioni e quei comportamenti a cui è tenuto il buon militare e la cui inosservanza comporta sanzioni specifiche, sconosciute ai normali cittadini.

L’intento, come negli incontri precedenti organizzati dal Vice Presidente NSC Costantino Fiori, è quello di rendere i colleghi più consapevoli dei loro diritti perché questa è una delle principali ambizioni di NSC, una delle prime realtà sindacali militari nate nel nostro Paese in questi recenti anni.

