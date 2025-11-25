Home

Infermieristica: 23 nuovi laureati, otto con 110 e lode

25 Novembre 2025

LIVORNO, 25 novembre 2025 Infermieristica: 23 nuovi laureati, otto con 110 e lode

Sono 23 i nuovi laureati in Infermieristica che hanno frequentato il percorso formativo triennale organizzato dall’Università di Pisa e svoltosi al Polo Didattico dell’ospedale di Livorno sotto la guida del responsabile della Direzione Didattica, Francesco Russo. Nelle sessioni che si sono svolte a Cisanello da segnalare che ben otto candidati hanno raggiunto la votazione di 110/110 Lode ed uno di 110/110.

I 12 laureati del Polo di Livorno nella sessione mattutina del 21 novembre sono stati: Francesca Avallone, Sara Baldacci, Irene Ciulli, Sabrina Delfino, Aurora Ferretti, Giulia Francesconi, Giorgia Gasparri, Chiara Giampaoli, Giulia Gioli, Tommaso Raugi, Tommaso Rossi e Irene Spagnoli.

Questa la composizione della commissione:

MEMBRI UFFICIALI: Prof.ssa Laura Rindi (Presidente), Prof. Matteo Fornai (segretario), Prof. Alessandro Corti, Prof.ssa Rosalinda Madonna, Dott.ssa Gaetana Gambino

COORDINATORI DEL TIROCINIO: Dott. Francesco Russo

MEMBRI che integrano la commissione: Dott. Alessio Bimbi, Prof. Riccardo Ruffoli, dott. Andrea Rastrelli, dott.ssa Michela Cavallin, dott.ssa Cristiana Matteini

ORDINE PROFESSIONALE: Dott.ssa Elisabetta De Santi, Dott.ssa Veronica D’Elia

Gli 11 laureati del Polo di Livorno nella sessione pomeridiana del 21 novembre sono stati: Diletta Bardi, Francesco Cionini, Orlando Compagnone, Chiara De Lorenzis, Carlotta Donadini, Matteo Falleni, Giovanni Guarguaglini, Laura Iallonghi, Marzia Lo Iacono, Francesca Migone e Ginevra Perondi.

Questa la composizione della commissione:

MEMBRI UFFICIALI: Prof. Adamasco Cupisti (Presidente), Prof.ssa Laura Rindi (Segretario), Dott. Vittorio Aprile, Prof. Alessandro Corti, Prof.ssa Laura Baglietto

COORDINATORI DEL TIROCINIO: Dott. Francesco Russo

MEMBRI che integrano la commissione: Dott..ssa Sabatina Distato, Prof.ssa Angela Durante, Dott. Francesco Russo, Dott. Gabriele Rocchi, Dott..ssa Annalisa Pistoia, Dott..ssa Lara Mugnaini, Dott.ssa Karin Guerrieri, Dott. Fabio Leonardi, Dott.ssa Sabina Sanguineti, Dott. Michele Gargiulo, Dott.ssa Lucrezia Bellucci

ORDINE PROFESSIONALE: Dott.ssa Catia Anelli, Dott.ssa Elisa Maria Bruno

Tra i ringraziamenti per la buona riuscita del corso e dell’evento da ricordare il professor Lorenzo Ghiadoni, presidente del corso di laurea UniPi, Andrea Lenzini, direttore del dipartimento infermieristico dell’Azienda USL Toscana nord ovest, e Francesco Niccolai, direttore della Formazione USL Tno e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione per percorso triennale.

In FOTO il responsabile della Direzione Didattica, Francesco Russo con i due gruppi di laureati.

