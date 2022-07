Infila i vaini o le arte, il distributore parla livornese (Guarda il video)

Home

27 Luglio 2022

Livorno 27 luglio 2022 – Infila i vaini o le arte, il distributore parla livornese

Sorpresa nel livornese per chi va a fare rifornimento ai distributori Agip

Grazie all’iniziativa di Agip ora i terminali digitali per l’erogazione del carburante possono parlare in dialetto

In oltre 1700 stazioni Eni Live Station in più di 100 province di tutta Italia infatti, ora si esprimono anche nei dialetti

E’ una novità che ha colto di sorpresa gli utenti che si riforniscono in via Firenze a Livorno e a Collesalvetti che ricevono istruzioni in livornese sul procedimento da seguire.

Naturalmente non mancano i video che impazzano sui social

