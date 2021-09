Home

Infiltrazioni ed eternit al Centro Anziani in Borgo, a qundo i lavori?

24 Settembre 2021

Infiltrazioni ed eternit al Centro Anziani in Borgo, a qundo i lavori?

Livorno 24 settembre 2021

Il Centro Sociale Anziani Marrucci in Borgo Cappuccini (Via degli Asili 47) non “versa” in buone condizioni di “salute”

COme possiamo vedere dalle fotografie della gallery al termine dell’articolo, la struttura di presenta nelle seguenti condizioni:

infiltrazioni d’acqua dal tetto che creano umidità su soffitto e pareti ed il distacco di intonaco;

Due coperture di edifici di eternit in condizioni non buone

Giampaolo Ferretti, presidente del Centro Sociale Marrucci, ci racconta:

“Il 28 maggio abbiamo inviato la nostra ultima email dopo ripetuti contatti telefonici ed altrettante email inviate ai tecnici, Comune di Livorno ed assessore Raspanti

Nella email del 28 maggio riassumevamo tutta la trafila che avevamo fatto per i lavori necessari da fare al tetto del Centro Sociale Marrucci

Dopo aver scritto, si è presentata una ditta accompagnata da un tecnico del Comune che ha preso visione dei lavori da fare per le infiltrazioni di acqua e la bonifica necessaria per la presenza di amianto.

Gli stessi lavori erano già stati approvati a febbraio scorso e già un’altra ditta era venuta a fare il sopralluogo”.

Ci è sempre stato assicurato che i lavori sarebbero stati effettuati in maniera da poterci permettere la riapertura e la ripresa delle nostre attività.- Sottolinea Ferrucci che continua –

“Nonostante abbiamo più volte sottolineato che la nostra attività è rivolta a persone anziane, le stesse che hanno sofferto maggiormente della chiusura e della pandemia e che la nostra chiusura costringe molti di loro a restare a casa nell’isolamento, ancora non vediamo l’inizio dei lavori pur essendo estate inoltrata.

Proprio per questi motivi siamo stati costretti a scrivere ancora una volta per raggiungere una qualche soluzione”.

Giampaolo Ferretti riferisce di avere avuto risposta dal Comune.

“Nella risposta ricevuta, ci veniva assicurato che la ditta incaricata dei lavori aveva presentato il piano di lavoro alla Asl e che per i tempi di esecuzione dei lavori segnalavano la data per circa la metà di agosto.

Soddisfatti della risposta e contenti di sapere una data dei lavori, siamo giunti fino a fine settembre , ma dei lavori nessuna traccia da un mese a questa parte.

Questa volta abbiamo deciso di rivolgerci alla stampa per vedere tutelati il diritto degli anziani ad avere nel quartiere una struttura punto di riferimento

Nel nostro centro si svolgono le seguenti attività:

1 – Gioco del Ramino e del Burraco

2 – Ginnastica AFA

3 – Abbiamo il Coro Garibaldi

4 – un gruppo fotografico

5 – corso amatoriale di maglia e uncinetto

6 – corso di teatro

7 – corso di letteratura

8 – attività di ricevimento, compleanni, lauree e battesimi

Già siamo stati come circoli pesantemente penalizzati dal covid e lo siamo ancora, in più quindi oltre alla capienza ridotta per la normativa siamo anche penalizzati nella nostra attività con l’impossibilità di usufruire di alcune stanze. – Continua il presidente Ferrucci che conclude – Mi auguro che questa sia la volta buona

