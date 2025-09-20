Home

Infissi e serramenti: la visione di Malerba Infissi tra design, efficienza e durabilità

20 Settembre 2025

Infissi e serramenti: la visione di Malerba Infissi tra design, efficienza e durabilità

20 settembre 2025 Infissi e serramenti: la visione di Malerba Infissi tra design, efficienza e durabilità

Nel panorama dell’edilizia contemporanea, infissi e serramenti assumono un ruolo sempre più centrale, non solo per le loro caratteristiche tecniche, ma anche per il contributo che offrono in termini di comfort abitativo, efficienza energetica ed estetica architettonica. Le soluzioni disponibili oggi consentono di coniugare funzionalità e design, rispondendo in modo puntuale alle esigenze specifiche di ogni contesto abitativo.

All’interno di questo scenario si inserisce l’esperienza di Malerba Infissi di Padova, azienda attiva nel settore dal 1986 e specializzata nella produzione, vendita e installazione di serramenti altamente performanti.

Attraverso un approccio tecnico strutturato, Malerba Infissi affianca progettisti, privati e imprese in tutte le fasi del percorso, dalla consulenza iniziale alla posa in opera, valorizzando ogni intervento con soluzioni su misura.

Infissi e serramenti come parte integrante del progetto architettonico

Ogni intervento firmato Malerba Infissi passa per una progettazione professionale di serramenti e infissi che prende avvio da un’attenta analisi preliminare, che tiene conto della tipologia edilizia, delle esigenze funzionali e delle condizioni ambientali.

Fin dalla fase di rilievo, l’azienda si impegna nella precisa definizione delle caratteristiche più adatte per ciascun foro finestra: dimensioni, materiali, sistemi di apertura, prestazioni termiche e acustiche, requisiti estetici.

Particolare attenzione viene dedicata al rapporto tra infisso e muratura, con la verifica di elementi come il controtelaio, le predisposizioni per gli oscuranti e l’integrazione con le finiture esterne. Questo approccio consente di coordinare in modo efficace l’intervento con le altre lavorazioni di cantiere, evitando incompatibilità o adeguamenti in fase esecutiva.

Alluminio e PVC: due materiali, un’unica visione progettuale

Malerba Infissi propone una gamma completa di serramenti in alluminio e in PVC, due materiali differenti per composizione e resa, ma accomunati da alti standard di efficienza e durabilità.

I serramenti in alluminio, progettati e realizzati internamente dall’azienda, si distinguono per i profili sottili e le geometrie essenziali, ideali per ottenere ampie superfici vetrate e una maggiore luminosità degli ambienti. La struttura robusta e la presenza del taglio termico li rendono adatti anche in condizioni climatiche particolarmente delicate, con ottimi risultati in termini di isolamento. Dal punto di vista estetico, l’alluminio consente un’elevata personalizzazione grazie alla varietà di finiture disponibili, comprese quelle dall’effetto anodizzato o con verniciature speciali.

Accanto all’alluminio, Malerba Infissi propone anche una selezione di serramenti in PVC ad alte prestazioni, in collaborazione con Internorm, di cui è rivenditore ufficiale. Queste soluzioni integrano sistemi multicamera, tripli vetri e, nei modelli più evoluti, rivestimenti esterni in alluminio.

La combinazione tra materiali garantisce massima efficienza energetica, stabilità nel tempo e una vasta gamma di finiture, anche effetto legno, adatte a stili architettonici sia moderni che tradizionali.

La posa in opera come garanzia di performance

L’efficacia di un serramento dipende non solo dalla qualità costruttiva, ma anche dalla precisione con cui viene installato. Per questo Malerba Infissi ha sviluppato un processo di posa altamente qualificato, eseguito da tecnici formati secondo gli standard più aggiornati del settore.

Ogni intervento è preceduto da un piano lavori dettagliato, che definisce tempi, modalità operative e coordinamento con le altre lavorazioni in corso. La posa avviene nel rispetto delle normative vigenti, con l’impiego di materiali certificati per la sigillatura, la coibentazione e il fissaggio meccanico, così da garantire la continuità della barriera termica e l’assenza di ponti acustici.

La corretta interfaccia tra infisso, muratura e oscuranti è pianificata fin dalle fasi iniziali, con particolare attenzione agli spessori di installazione, ai sistemi di drenaggio e alla predisposizione dei falsi telai. Questo approccio consente di preservare nel tempo le prestazioni dichiarate del prodotto e di assicurare un livello costante di comfort abitativo, anche a distanza di anni dall’intervento.

Un’estetica su misura

L’integrazione tra infissi e progetto architettonico non riguarda solo le prestazioni tecniche, ma coinvolge anche l’equilibrio formale e la coerenza stilistica dell’intervento. Per questo Malerba Infissi propone soluzioni ampiamente personalizzabili, in grado di adattarsi con precisione sia a edifici di nuova costruzione che a contesti storici o soggetti a vincoli.

La disponibilità di finiture, colori e tipologie di apertura consente di rispondere in modo puntuale a qualsiasi esigenza progettuale. Le finestre e portefinestre possono essere integrate con controtelai a scomparsa, sistemi oscuranti incassati e vetrate di grande formato. Particolarmente apprezzate, in ambito contemporaneo, sono le soluzioni tutto vetro con telaio invisibile, che eliminano ogni discontinuità visiva tra interno ed esterno e valorizzano la luce naturale come elemento progettuale.

Una scelta progettuale, non solo tecnica

Nell’ambito dell’edilizia residenziale contemporanea, infissi e serramenti rappresentano quindi un elemento strategico, capace di coniugare estetica, prestazioni e durabilità. La loro efficacia non dipende solo dal materiale o dalla qualità costruttiva, ma dal modo in cui vengono progettati, inseriti e installati all’interno del sistema edificio.

L’approccio adottato da Malerba Infissi risponde a questa visione integrata, fondata su una gestione attenta di ogni fase: dalla consulenza iniziale alla scelta dei materiali, dalla progettazione esecutiva alla posa certificata. Questo metodo consente di valorizzare ogni intervento, offrendo soluzioni su misura che dialogano con l’architettura, migliorano il comfort abitativo e garantiscono prestazioni stabili nel tempo.

