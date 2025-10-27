Infligge sofferenze psico-fisiche alla moglie, scatta il braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento

Home

27 Ottobre 2025

Prosegue costante l’attività dei Carabinieri del Comando Compagnia di Cecina tesa a tutelare le fasce più vulnerabili della popolazione a seguito di pregresse condotte minacciose, e talvolta violente, spesso maturate in ambiente domestico, costituenti casistiche riconducibili al dettato normativo del cd. “codice rosso”.

In tale contesto, i Carabinieri della Stazione di Cecina, su disposizione dell’AG di Livorno, nei giorni scorsi hanno allontanato un uomo sulla cinquantina dalla propria casa familiare a seguito di una misura cautelare disposta dal Tribunale di Livorno per presunte condotte maltrattanti ai danni della moglie convivente protrattesi nel tempo.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini dei carabinieri, l’uomo, dal mese di gennaio u.s. avrebbe posto in essere abituali e reiterate condotte maltrattanti infliggendo alla moglie sofferenze psico-fisiche.

Con la dovuta celerità, come prevede il dettato normativo vigente in queste tipologie di casi, i militari hanno informato con dettagliata ricostruzione dei fatti la Procura della Repubblica di Livorno, fornendo gli elementi che hanno consentito al GIP del Tribunale di Livorno di emettere con urgenza l’ordinanza di allontanamento immediato dell’uomo dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento e di comunicazione con la persona offesa, con anche l’installazione degli strumenti elettronici di controllo.

Trattandosi di indagini preliminari, la penale responsabilità dell’indagato sarà valutata dal Giudice in sede dibattimentale e pertanto da ritenersi definitivamente accertata solo con sentenza irrevocabile.