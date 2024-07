Home

Influencer e content creator, Tenerini (Fi): Fondamentale arrivare in tempi brevi ad un adeguato impianto normativo

30 Luglio 2024

31luglio 2024

“I creatori di contenuti digitali sono sempre di più. La creator economy rappresenta una realtà in grado di muovere 2,5 miliardi di euro di fatturato, con l’impiego di circa 350 mila professionisti. Appare più che mai urgente fornire al settore regole chiare” Lo afferma la deputata Chiara Tenerini, Responsabile nazionale Lavoro di Forza Italia.

“Ho depositato un paio di mesi fa una proposta di legge che mira a definire un perimetro normativo per i lavoratori del settore della creator economy. In particolare riguardo alla definizione di un codice Ateco, agli aspetti fiscali e previdenziali, ed alla creazione di un codice etico. Sono lieta di apprendere che l’Inps stia mappando le diverse tipologie di lavoro del settore al fine di giungere a regole adeguate e condivise. La carenza di un quadro normativo dettagliato ha creato ad oggi parecchi problemi, in particolare rispetto agli aspetti fiscali e contributivi delle professioni del settore. La politica ha il dovere di adeguarsi in modo solerte all’evolversi delle dinamiche della società civile. Occorre subito, è importante ribadirlo, una legge per l’approvazione di un codice di regolamentazione a tutela di un settore completamente nuovo, che coinvolge milioni di persone ed ha delle notevoli implicazioni di carattere etico”