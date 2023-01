Home

Informatica di base, corso di Linux gratuito

31 Gennaio 2023

Livorno, 31 gennaio 2023

Giovedì 9 febbraio alle ore 21 si terrà la prima lezione del corso di informatica di base che avrà ad oggetto l’introduzione a Linux. L’iniziativa è frutto del patto di collaborazione fra il GULLi (Gruppo Utenti Linux di Livorno) ed il Comune di Livorno.

Il corso, a cadenza settimanale, per un totale di 4 incontri, si terrà nei locali del Centro Servizi al cittadino Area Nord, via Piero Gobetti, 11, (ex circoscrizione 1) dalle ore 21 alle ore 22 dei seguenti giorni:

giovedì 9 febbraio

giovedì 16 febbraio

giovedì 23 febbraio

giovedì 2 marzo

Di seguito i principali argomenti che saranno trattati durante le lezioni:

● Linux: perché, come e quando

● Il menù di sistema

● Le principali applicazioni subito disponibili

● Le cartelle e gli utenti

● I dischi

● I collegamenti di rete

● Navigazione e posta elettronica

● Installazione di nuove applicazioni

● Aggiornamenti delle applicazioni e del sistema operativo

L’associazione metterà a disposizione alcuni computer per permettere prove pratiche.

Il corso sarà gratuito ma con registrazione obbligatoria inviando una mail all’indirizzo info@linux.livorno.it. Potrà essere seguito anche in remoto (l’indirizzo verrà comunicato alle persone al termine delle registrazioni).

