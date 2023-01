Home

Sport

Basket

Infortuni, la Libertas Liburnia si è presentata a Carrara con una squadra di giovani e giovanissimi

Basket

27 Gennaio 2023

Infortuni, la Libertas Liburnia si è presentata a Carrara con una squadra di giovani e giovanissimi

Livorno 27 gennaio 2023

Di necessità virtù. La Libertas Liburnia, priva di Bonciani, Rubini, Ristori, Mannucci e Baccelli (!), si è presentata sul parquet della Cbm Carrara imbottita di giovani e giovanissimi.

Di fatto la partita valida per la prima di ritorno della C Silver è stata giocata nella serata di ieri, giovedì 26 gennaio, dai gialloblù di Gabriele Pardini con la rappresentativa under 19.

A referto tre atleti nati nel 2005, due del 2004, due del 2001 e uno del 2000.

L’unico ‘vecchio’ a disposizione (un classe ‘97…) è stato Brunelli. Impossibile in queste condizioni ribaltare il pronostico sfavorevole. I padroni di casa si sono imposti 78-52 ed hanno ribaltato il passivo di meno 9 (73-64) accusato nel match di andata.

La squadra livornese, sul piano del gioco e della personalità ha dato il centodieci per cento.

Questi atleti massicciamente inseriti in prima squadra – rappresentano il futuro del club – hanno mostrato la giusta faccia tosta.

Solo applausi per loro e non solo per avere sostanzialmente contenuto il gap conclusivo.

Può anche darsi che la Libertas Liburnia non riesca ad acciuffare una delle prime dieci piazze e che riparta nella prossima annata dalla D. Pazienza. Con questo gruppo di giocatori di grande volontà si può aprire un importante e lungo ciclo.

Il tabellino della formazione livornese:

Pardini T. 5, Nachi 9, De La Cruz 3, Bianchi, Pino 13, Brunelli 18, Diop 2, Paroli, Ferretti 2. Nel prossimo impegno, alle 18:30 di domenica 5 febbraio, la Libertas Liburnia, nel quadro della 17° giornata, ‘ospiterà’ i ‘cugini’ dell’Invictus Livorno.

Il tabellino degli ospiti nel match vinto a Pontedera: Mangoni 6, Bonciani 15, Brunelli 8, Rubini 28, Morucci 11, Baccelli, Bianchi, Ferretti 7, Pardini T., Paroli ne, Nachi ne

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin