Infortunio fantino, Cgil disponibile ad un confronto per garantire presìdi permanenti di rianimazione dentro gli ippodromi

10 Luglio 2024

Livorno 10 luglio 2024 – Infortunio fantino, Cgil disponibile ad un confronto per garantire presìdi permanenti di rianimazione dentro gli ippodromi

Samantha Iannone (Slc-Cgil provincia di Livorno e Pisa) esprime la vicinanza del sindacato a Alessio Lenzi, il fantino che si è gravemente infortunato durante una recente gara presso l’ippodromo Caprilli di Livorno. “Auguriamo al lavoratore una pronta guarigione e di tornare al più preso alle gare”.

“Come Slc-Cgil. -continua Samantha Iannone – riteniamo importante tenere accesi i riflettori su salute e sicurezza dei lavoratori del mondo dello sport.

Sarebbe auspicabile che in uno sport così pericoloso come l’ippica si facesse di più per garantire la salute dei fantini in caso di infortuni, garantendo ad esempio dei presìdi permanenti di rianimazione all’interno degli impianti dove si corre.

Il fattore tempo nei casi di gravi incidenti riveste infatti un aspetto cruciale che non può e non deve essere sottovalutato: la presenza di un’ambulanza adibita alla rianimazione dovrebbe esser pertanto garantita dentro ogni ippodromo.

Alla luce di queste considerazioni ci rendiamo disponibili ad aprire un confronto con tutte le parti in causa per aprire una discussione sulla questione”.