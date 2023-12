Home

Infortunio presso industria Sandri, domani sciopero e presidio Usb

22 Dicembre 2023

Livorno 22 dicembre 2023 – Infortunio presso industria Sandri, domani sciopero e presidio Usb

Infortunio presso Industria Sandri di Montescudaio. Lavoratrice in appalto soccorsa da ambulanza. Domani, sabato 23, sciopero e presidio dalle ore 9 di fronte allo stabilimento

Il sindacato Usb, ricostruisce la dinamica dell’infortunio sul lavoro e indice uno sciopero, di seguito il comunicato del sindacato:

“Infortunio presso Industria Sandri di Montescudaio. Lavoratrice in appalto soccorsa da ambulanza

Nella giornata di mercoledì 20 dicembre una lavoratrice in appalto presso l’industria Sandri di Montescudaio, è rimasta coinvolta in un infortunio mentre svolgeva il suo lavoro. Colpita alla testa da alcuni contenitori impilati in uno dei reparti, è stata soccorsa da un’ambulanza sopraggiunta sul posto, e portata in ospedale. Al momento sono 10 i giorni di prognosi da parte dei medici.

L’aspetto della sicurezza sul lavoro è fondamentale per la nostra organizzazione a maggior ragione in un industria alimentare che vede la presenza di macchinari e linee di produzione. Per questi motivi USB ha inviato una richiesta urgente alla società Nuovo Futuro, titolare dell’appalto, alla committenza Sandri e alla locale ASL Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. E’ necessario fare chiarezza sui nominativi dei responsabili della sicurezza, dei preposti così come sull’aggiornamento del DVR e del DUVRI in base al Decreto 81/08”.

Nella giornata di domani, sabato 23 dicembre è previsto uno sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici in appalto. Chiediamo l’applicazione del giusto contratto nazionale (industria alimentare) e non l’attuale Ccnl “pirata” multiservizi che prevede paghe da fame. Internalizzazione per tutte le lavoratrici e iol rispetto tassativo delle prescrizioni sulla sicurezza.

Dalle ore 9 effettueremo un presidio con conferenza stampa di fronte ai cancelli dell’azienda.

Alla lavoratrice coinvolta nell’infortunio va tutta la nostra vicinanza e l’augurio di una pronta guarigione

