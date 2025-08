Home

Cronaca

Infrastrutture, Confcommercio: “favorevoli al tavolo di confronto con i parlamentari del territorio”

Cronaca

5 Agosto 2025

Infrastrutture, Confcommercio: “favorevoli al tavolo di confronto con i parlamentari del territorio”

Livorno 5 agosto 2025 Infrastrutture, Confcommercio: “favorevoli al tavolo di confronto con i parlamentari del territorio”

“Siamo favorevoli all’istituzione di un tavolo di confronto immediato con i parlamentari del territorio, così come proposto dal presidente Breda per discutere con urgenza le necessità infrastrutturali della provincia”, esordisce la presidente di Confcommercio Livorno Francesca Marcucci.

“Condividiamo altresì, in vista delle prossime elezioni regionali, l’idea di sottoporre ai candidati governatori una serie di punti chiave, chiedendo impegni chiari e vincolanti.

L’obiettivo è superare le promesse generiche e ottenere un piano di investimenti e finanziamenti che renda la costa toscana competitiva e prospera, rafforzando l’intero sistema imprenditoriale, dalla più piccola alla più grande delle imprese.

La ripartenza economica e il futuro occupazionale del territorio dipendono direttamente da queste scelte, oggi più che mai, anche perché non possiamo e non vogliamo rassegnarci a una ‘Toscana a due velocità’, dove la crescita dell’area fiorentina contrasta in modo inaccettabile con il forte ritardo infrastrutturale della costa. È fondamentale portare a termine opere promesse da decenni e non permettere che restino solo vuote promesse elettorali.”

Presente in occasione dell’ultimo incontro sulle infrastrutture Fulvio Romeo Franchini, delegato ai trasporti e alla logistica di Confcommercio Livorno, che è intervenuto sostenendo che “progetti fondamentali come la Darsena Europa a Livorno e la rinascita del settore siderurgico a Piombino rischiano di trasformarsi in “cattedrali nel deserto” senza una logistica efficiente e moderna a supporto.

La scarsa rete stradale e ferroviaria rappresenta una vera e propria strozzatura per l’economia locale, compromettendo sia il cruciale settore turistico-commerciale, come il fiorente mercato delle crociere, sia quello industriale”.

“La Darsena Europa ci permetterebbe di quintuplicare il volume di container gestiti, ma a cosa servirebbe senza un’adeguata rete di collegamento al resto del Paese?”, si chiede Franchini. “Per questo la nostra richiesta è chiara: non serve solo una Fi-Pi-Li potenziata, ma anche la realizzazione concreta dell’alta velocità ferroviaria e del Corridoio Tirrenico, un’arteria vitale che oggi è solo una strozzatura tra il nord e il centro Italia.

Sono argomenti di cui si discute da oltre vent’anni; ora è il momento di smettere di parlare e di concretizzare.

L’obiettivo di questi incontri è quello di superare le promesse generiche e ottenere un piano di investimenti e finanziamenti che renda la costa toscana competitiva e prospera, rafforzando l’intero sistema imprenditoriale, dalla più piccola alla più grande delle imprese. La ripartenza economica e il futuro occupazionale del territorio dipendono direttamente da queste scelte, oggi più che mai”.

Infrastrutture, Confcommercio: “favorevoli al tavolo di confronto con i parlamentari del territorio”