Infrastrutture della Costa e competitività ne parla Alessandro Franchi (PD) (Video)
Prosegue alla Rotonda di Ardenza “Carlo Azeglio Ciampi” di Livorno la Festa Nazionale dell’Unità tematica Infrastrutture e Trasporti – “Il presente in movimento”, promossa dal Partito Democratico
Alessandro Franchi Segretario Federazione Pd Livorno in questi video fa il punto sulle Infrastrutture della costa e competitività
Costa da Massa a Grosseto rimasta indietro rispetto allo sviluppo della Toscana centrale e di Firenze in particolare, crediamo sia importante parlare di ferrovie e di strade
Con la Darsena Europa aumenteranno anche i traffici, necessario potenziamento ferroviario e adeguamento e ristrutturazione FiPiLi
Collegare Livorno Pisa Lucca il progetto del treno di superficie