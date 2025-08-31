Politica 31 Agosto 2025

Infrastrutture della Costa e competitività ne parla Alessandro Franchi (PD) (Video)

Infrastrutture della Costa e competitività ne parla Alessandro Franchi (PD) (Video)Livorno 31 agosto 2025

Prosegue alla Rotonda di Ardenza “Carlo Azeglio Ciampi” di Livorno la Festa Nazionale dell’Unità tematica Infrastrutture e Trasporti – “Il presente in movimento”, promossa dal Partito Democratico

Alessandro Franchi Segretario Federazione Pd Livorno in questi video fa il punto sulle Infrastrutture della costa e competitività

Costa da Massa a Grosseto rimasta indietro rispetto allo sviluppo della Toscana centrale e di Firenze in particolare, crediamo sia importante parlare di ferrovie e di strade

Con la Darsena Europa aumenteranno anche i traffici, necessario potenziamento ferroviario e adeguamento e ristrutturazione FiPiLi

Collegare Livorno Pisa Lucca il progetto del treno di superficie

Ekom mazzini olandesi agosto settembre 2025
Banner Yogurteria Gelateria Fiori Rosa
Banner Aamps
corso per sommelier a livorno fisar