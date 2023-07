Home

Infrastrutture e cambio di rotta del governo, l’intervento di Emiliano Fossi (PD)

15 Luglio 2023

Livorno 15 luglio 2023 – Infrastrutture e cambio di rotta del governo, l’intervento di Emiliano Fossi (PD)

Intanto non ci convince il fatto che è stato sfilato quel finanziamento; era stato concordato e poi viene rimandato a un impegno successivo.

Visto il modo in cui è stato tolto, anche abbastanza alla zitta, diciamo che non ci fidiamo

Vogliamo soprattutto impegni Chiari veri reali, noi siamo dalla parte degli interessi del paese