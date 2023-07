Home

“Infrastrutture e menzogne PD”, Potenti (Lega) fa chiarezza. Indagini geologiche della Regione in forte ritardo

17 Luglio 2023

Livorno 17 luglio 2023 – “Infrastrutture e menzogne PD”, Potenti (Lega) fa chiarezza. Indagini geologiche della Regione in forte ritardo

Potenti (Lega): Facciamo chiarezza sull’Interporto Livorno. Vi spiego perché il Pd mente

“Le polemiche sollevate dal PD toscano e di Livorno sul ritenuto definanziamento del collegamento ferroviario con il porto di Livorno possono essere smentite in radice.

Sono infatti in corso i lavori infrastrutturali per il collegamento tra il porto di Livorno e l’Interporto di Guasticce che termineranno entro il 2024. Sono anche in corso gli interventi tecnologici, dal valore di 12 milioni di euro, necessari a consentire il collegamento.

Per il collegamento fra l’interporto di Guasticce e la linea Vada-Collesalvetti, così come per il bypass di Pisa, si è sviluppato il PFTE (progetto di fattibilità tecnico economica) che ha ricevuto il parere positivo con prescrizioni dal CSLP. Prescrizioni che sono in corso di recepimento nel progetto.

In particolare, per il bypass di Pisa si prevede l’invio della progettazione al MASE per l’avvio dell’iter entro la prima decade di agosto, mentre per la tratta di collegamento di Guasticce con la linea Vada-Collesalvetti si prevede l’invio della documentazione aggiornata a cura RFI entro la fine del corrente anno, poiché sono ancora in corso interlocuzioni anche con i competenti uffici regionali in tema di ottimizzazione della compatibilità idraulica dell’intervento.

Su questo ultimo punto si segnala il forte ritardo di Regione Toscana nella consegna delle indagini geologiche indispensabili alla progettazione di cui è incaricata la società Italfer.

In sintesi:

i tempi per l’avvio dell’iter per il bypass di Pisa saranno il 10 agosto e per l’avvio dell’iter per il collegamento interporto linea Vada-Collesalvetti entro il corrente anno.

Conseguentemente il progetto potrà essere avviato a gara per il bypass di Pisa non prima di marzo 2024 e per il collegamento dell’interporto nel secondo semestre 2024.

I predetti interventi dovranno tenere conto degli incrementi dovuti al caro materiali nel frattempo sopraggiunto nonché degli approfondimenti progettuali conseguenti alle prescrizioni già ricevute in ambito CSLP e delle eventuali ulteriori prescrizioni che dovessero scaturire dall’iter in fase di avvio.

I 311 milioni di euro che erano previsti in Cdp erano destinati al collegamento Interporto-Vada, importo che tuttavia dovrà essere rivisto e reso disponibile nel secondo semestre del 2024 a causa dell’importante riprogettazione in corso.

Infine, quanto ai fondi previsti nell’ultima legge di bilancio per la copertura del caro materiali dei lavori in corso, quelli ci hanno consentito di non fermare e/o rallentare i cantieri in corso.

Quindi, del tutto inutili sono le polemiche del PD stante il fatto che i soldi adesso non servono e comunque non sarebbero sufficienti a causa delle pesanti prescrizioni sul progetto ed il caro materiali non previsto nel finanziamento originario”.

Manfredi Potenti, Senatore toscano della Lega

