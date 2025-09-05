Cronaca 5 Settembre 2025

Infrastrutture e mobilità e il futuro dei porti, l due appuntamenti di oggi alla Festa dell’Unità

AGENDA GIORNALIERA DELLA FESTA DELL’UNITÀ NAZIONALE TEMATICA
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DI LIVORNO

ROTONDA DI ARDENZA “CARLO AZEGLIO CIAMPI”

APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA VENERDÌ 5 SETTEMBRE 2025

DIBATTITI POLITICI
ORE 18:45  – CONFERENZA DONNE DEMOCRATICHE “Infrastrutture e mobilità
una questione che riguarda tutte e tutti”

INTERVENGONO
Rossana SOFFRITTI – Portavoce della Conferenza Donne Democratiche Toscana
Valentina GHIO – Deputata PD, Coordinamento Nazionale Donne Democratiche
Ylenia ZAMBITO – Senatrice PD, Coordinamento Nazionale Donne Democratiche
Francesco GAZZETTI – Responsabile infrastrutture e trasporti PD Toscana
Silvia VIVIANI – Assessora Urbanistica Comune di Livorno

COORDINA
Margherita AMBROGETTI DAMIANI- Responsabile Comunicazione Donne Democratiche

ORE 21:00 – IL FUTURO DEI PORTI
“Tutela del lavoro e fulcro di crescita economico per il Paese”

INTRODUCE
Giulia GUARNIERI – Coordinatrice Segreteria Federazione PD Livorno

INTERVENGONO
Valentina GHIO – Deputata PD, Vicepresidente Gruppo PD
Davide GARIGLIO – Commissario Autorità di sistema portuale Mar Tirreno
Settentrionale
Valentina BARZOTTI – Deputata M5S, Commissione d’inchiesta condizioni di
lavoro
Amedeo D’ALESSIO – Responsabile Nazionale Porti CGIL
Luca GRILLI – Presidente Ancip
Alessandro FERRARI – Direttore Assiterminal
Francesco BELTRANO -Segretario Generale Uniport

COORDINA
Giulia SARTI – Giornalista de Il Messaggero Marittimo

INCONTRI CON L’AUTORE
Ore 17:00 -“Portuali e marittime, perchè no?”
di Barbara Bonciani Editore Franco Angeli

INTERVENGONO
Barbara BONCIANI – Autrice, sociologa e docente, Università di Pisa
Valentina GHIO – Vicepresidente Gruppo Deputati PD
Amedeo D’ALESSIO – Segretario Nazionale FILT-CGIL
Francesca BERNINI – Docente IT Nautico Cappellini, Livorno
Aurora MICHELAZZI e Erica BELLUCCI – Diplomate IT Nautico Cappellini
MODERA
Lucia NAPPI – Giornalista, Corriere Marittimo

INTRODUCE
Francesca CECCHI – Donne Dem Livorno

SPETTACOLI DAL VIVO
ORE 19.15 – “Chi siamo noi” di Fabrizio BRANDI e Gabriele BENUCCI
CON Fabrizio BRANDI

OGNI SERA ALLA FESTA SARÀ IL FUNZIONE SIA IL SERVIZIO RISTORANTE CHE LA
LIBRERIA

