Infrastrutture e servizi, Zambito (PD): «Manca una visione per l’Italia»

1 Settembre 2025

Livorno 1 settembre 2025

La senatrice del Partito Democratico Ylenia Zambito ha partecipato ieri alla Festa dell’Unità di Livorno, intervenendo nel dibattito dedicato a infrastrutture e servizi. “Il tema delle infrastrutture – ha dichiarato Zambito – è uscito completamente dall’agenda del Governo Meloni.

Oggi si parla soltanto del Ponte sullo Stretto, un’opera sulla quale sono state dirottate tutte le risorse, sottraendole invece a ciò che serve davvero al Paese: la manutenzione, il potenziamento e la realizzazione di opere diffuse sul territorio nazionale.

Mancano fondi, ma soprattutto manca una visione, l’idea di dove si vuole portare l’Italia in questo campo”.

Secondo la senatrice dem, la questione non è solo economica ma anche ambientale e di sviluppo: “Dalle infrastrutture dipendono la crescita dei territori, la qualità dei servizi e anche la protezione dell’ambiente.

Anche quando si sceglie di privatizzare scali aeroportuali o marittimi, la definizione delle strategie sull’intermodalità spetta alla dimensione pubblica, al governo. E questo governo è totalmente assente”.

Zambito ha infine rimarcato il ruolo del Partito Democratico: “Abbiamo il compito di costruire una strategia seria e lungimirante che riporti al centro il tema delle infrastrutture e dei trasporti, perché solo così possiamo rilanciare la nostra economia e garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile al Paese”.