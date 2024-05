Home

8 Maggio 2024

Livorno 8 maggio 2024 – “Infrastrutture, nuovo contratto Ministero Anas penalizza fortemente la Toscana”, approvata in Regione mozione Gazzetti

Infrastrutture; approvata mozione Pd; Gazzetti: “Il Governo si dimentica della Toscana. Basta promesse. Serve finanziare opere fondamentali come Tirrenica e Fano-Grosseto”

È stata approvata la mozione del gruppo Pd che chiede di superare l’attuale quadro del nuovo contratto di programma tra ministero e Anas, fortemente penalizzante per la Toscana

“Il nuovo contratto di programma tra Ministero e Anas prevede una forte penalizzazione per la Toscana.

La mozione che ho portato in Consiglio regionale e che oggi abbiamo approvato senza voti contrari, chiede al Governo di rivedere questa scelta inaccettabile e scellerata per i nostri territori e le nostre comunità.

L’approvazione che ho proposto a nome del nostro gruppo consiliare rappresenta un’azione estremamente importante attraverso cui vogliamo far sentire la nostra voce, quella dei cittadini toscani e dei nostri territori.

La mozione serve a richiamare il Governo a una revisione dei finanziamenti per la realizzazione di opere fondamentali ed attese come, ad esempio, la Fano Grosseto e la Tirrenica.

Ringrazio i colleghi e le colleghe del gruppo del Partito Democratico che hanno sottoscritto la mozione e condiviso questo grido di allarme che riguarda tutti i territori della nostra regione, così come il gruppo di Italia Viva ed Ulmi del misto per il voto favorevole ed anche le colleghe delle opposizioni che hanno scelto di restare in aula esprimendo un voto di astensione.

L’auspicio è che questo atto possa spingere il Governo nazionale a correggere scelte che, attualmente, sono incomprensibili ed inaccettabili e che rischiano di produrre fortissime penalizzazioni per i nostri territori”.

È quanto dichiara Francesco Gazzetti, consigliere regionale Pd a seguito dell’approvazione della mozione “In merito ai riflessi negativi per la Regione Toscana derivanti dal contratto di programma 2021-2025 tra il MIT e ANAS S.p.A”.

