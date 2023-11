Home

12 Novembre 2023

Livorno 13 novembre 2023 – Infrastrutture, PD Livorno: “Il governo Il Governo Meloni-Salvini discrimina politicamente la Toscana e la costa”

“Infrastrutture e Tirrenica: zero investimenti da parte del Governo Meloni

E’ uscita la notizia relativa alla validazione del consiglio superiore ai lavori pubblici del progetto esecutivo relativo alla tratta Tarquinia-Pescia Romana con il conseguente passaggio da Sat ad Anas.

Un progetto fondamentale per la realizzazione e completamento della Tirrenica e cantierabile in tempi ragionevoli a condizione che sia finanziato dal Governo. Oggi purtroppo solo la Regione Toscana si è impegnata a porre risorse su questa infrastruttura strategica per i collegamenti sulla costa.

Il Governo Meloni-Salvini ha deciso di non stanziare risorse per questo lotto della Tirrenica.

Sulla scelta delle opere da finanziare, a quanto sembra, non siamo in presenza di una discriminante di carattere tecnico, che riguarda la presenza di progetti esecutivi,

ma siamo davanti a una discriminante più di natura politica nei confronti della Regione Toscana e in particolare nei confronti della costa.

Il Governo Meloni-Salvini stanzia 12 miliardi per il Ponte sullo Stretto di Messina per il quale non c’è un progetto esecutivo, ma non trova risorse per il lotto Tarquinia-Pescia Romana della Tirrenica, che ha invece un progetto esecutivo.

Se a questo aggiungiamo il taglio 299 milioni di euro di investimenti sulle infrastrutture ferroviarie per collegare porto, interporto e il bypass di Pisa, si rende evidente l’obiettivo di questo Governo.

È un obiettivo politico che non ha niente a che vedere con la quotidianità e gli interessi generali dei toscani e dei livornesi.

Il Governo Meloni-Salvini, con queste misure, indebolisce i progetti infrastrutturali della costa e la sua competitività.

Qual’e’ quel soggetto privato che viene a investire sulla costa e nell’area livornese se si annunciano disinvestimenti sulle infrastrutture?

Nei prossimi giorni, con i nostri Parlamentari, saremo impegnati a presentare emendamenti alla legge di bilancio, finalizzati a trovare le risorse per rilanciare gli investimenti sulle infrastrutture e lo sviluppo dei nostri territori. Ad oggi possiamo constatare e registrare che la casella relativa agli investimenti sulle infrastrutture per la città di Livorno, promossi dal Governo Meloni-Salvini, è pari a zero”.

Federico Mirabelli, Segretario Partito Democratico Unione Comunale di Livorno

