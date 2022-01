Infrastrutture, Potenti (Lega): Darsena necessita del raccordo ferroviario per non essere cattedrale nel deserto

Home

2 Gennaio 2022

Livorno 2 gennaio 2022

“L’anno si chiude con un’ottima notizia: il via libera alla Darsena Europa.

Adesso in vista nel nuovo anno occorrono nuove risorse per la realizzazione del raccordo ferroviario; un’opera indispensabile per consentire di prevedere un bypass verso la linea Pisa -Collesalvetti -Vada, evitando così che il transito merci rischi di intasare il nodo ferroviario pisano e livornese.

Va scongiurato lo scenario di una “darsena nel deserto,” depotenziata della capacità di transito delle merci.

Mi unisco alla richiesta dell’Autorità di Sistema Portuale che ha raccomandato al Governo il completamento dell’opera ferroviaria del c.d. raccordo, che costituirà assieme allo “scavalco” una condizione di agibilità indispensabile per rendere funzionale la piattaforma logistica della Darsena Europa.

Nei giorni scorsi, durante un incontro presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ho personalmente sponsorizzato la richiesta della Lega che raccoglie l’indicazione espressa dalla stessa Autorità di Sistema Portuale per vedere rapidamente finanziata anche questa opera.

Ringrazio il Vice Ministro Alessandro Morelli che ha promesso la massima collaborazione. Unitamente al Dipartimento infrastrutture della Lega, presieduto dal collega Edoardo Rixi, abbiamo espresso agli organi politici della Lega l’opportunità di vedere la grande opera di “Piattaforma Europa” completata dei suoi indispensabili presupposti logistici.

Se così sarà, la costa livornese diventerà presto uno dei più importanti snodi di transito merci del nostro Paese’.

Lo dichiara il deputato toscano della Lega-Salvini Premier, Manfredi Potenti.

