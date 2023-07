Home

9 Luglio 2023

Livorno 9 luglio 2023 – Infrastrutture, Potenti (Lega): Rixi sbugiarda Pd, interporto di Livorno si farà

“Non è vero, come afferma il deputato Simiani, che il Governo ha deciso di tagliare 300 milioni di finanziamenti già programmati per la realizzazione dei collegamenti ferroviari da e per il porto di Livorno e l’interporto di Guasticce.

L’allarme dell’esponente del Pd è stato prontamente smentito dal viceministro al Mit, il nostro Edoardo Rixi che ha chiarito come le strutture che interessano il nostro territorio siano in fase di progettazione fino al 2024, data in cui partiranno i lavori.

Il Governo ha riconosciuto la centralità della realizzazione dell’opera garantendone la copertura finanziaria in legge di Bilancio.

Lasciamo la sinistra, che ha ignorato e sottovalutato questo territorio per troppo tempo, ai suoi allarmismi infondati nella convinzione che questo governo di centrodestra ed in particolare il lavoro della Lega al Ministero delle Infrastrutture sia l’immagine più efficace dell’Italia del fare di cui abbiamo bisogno”.

Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega.

