Home

Attualità

Infrastrutture Toscana, Gazzetti: “Regione conferma investimenti di propria competenza, governo nazionale taglia e cancella”

Attualità

16 Gennaio 2024

Infrastrutture Toscana, Gazzetti: “Regione conferma investimenti di propria competenza, governo nazionale taglia e cancella”

Livorno 16 gennaio 2024 – Infrastrutture Toscana, Gazzetti: “Regione conferma investimenti di propria competenza, governo nazionale taglia e cancella”

“‘Ma è del mestiere questo?’. La domanda sorge spontanea, leggendo la sgangherata risposta che il senatore Potenti cerca di dare alle puntuali osservazioni del PD della Toscana sul tema infrastrutture.

Citare gli atti del bilancio proposti dalla Giunta regionale e che noi abbiamo approvato in Consiglio è il più clamoroso degli autogol che il senatore leghista potesse fare.

A differenza delle scelte operate dal governo nazionale, la Regione Toscana in quegli atti ha confermato tutti gli investimenti promessi, allineandoli, come nel caso della Darsena Europa, al cronoprogramma dei lavori.

Questo accade anche per lo scavalco e per la progettazione di RFI dei collegamenti Collesalvetti Vada e by pass di Pisa con una diversa distribuzione temporale e mantenendo l’importo: in questi due ultimi casi si tratta di opere statali di cui viene mantenuto e non certo tagliato il finanziamento regionale.

Questa è la differenza che capirebbe anche un bambino: da una parte c’è una Regione che conferma tutti gli investimenti di propria competenza e dall’altra c’è un governo nazionale che invece taglia e cancella, come nel caso delle connessioni ferroviarie per il porto di Livorno, centinaia di milioni di euro di finanziamenti annunciati e promessi.

Ma di questo il senatore Potenti non parla e svicola. Eppure avevamo posto domande semplici, chiedendo al Ministro Salvini chiarezza sui finanziamenti sulla Tirrenica ed al vice Ministro Rixi gli atti di copertura finanziaria dei provvedimenti sul lavoro portuale. Risposte? Zero. Un po’ pochino per chi dovrebbe essere in Parlamento per rappresentare le istanze dei territori.

Noi non molliamo, perché lavoratori ed imprese hanno bisogno di certezze come quelle che la Regione Toscana continua a dare con le sue scelte politiche e di bilancio e che invece la destra, come conferma l’evanescente risposta del senatore Potenti, non è purtroppo in grado di assicurare”.

Così Francesco Gazzetti, responsabile infrastrutture del Pd Toscana, risponde alla nota di ieri del senatore della Lega Manfredi Potenti.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin