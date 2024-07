Home

Cronaca

Ambiente

Ingombranti abbandonati vicino al canile La Cuccia Nel Bosco, ci pensa Mister Green

Ambiente

22 Luglio 2024

Ingombranti abbandonati vicino al canile La Cuccia Nel Bosco, ci pensa Mister Green

Livorno 22 luglio 2024 – Ingombranti abbandonati vicino al canile La Cuccia Nel Bosco, ci pensa Mister Green

Sabato 21 luglio, alle ore 15:00, Francesco Stefanini, noto come Mister Green, è uscito di casa con la sua bicicletta a pedalata assistita e il suo fedele carretto, determinato a continuare la sua missione di ripulire l’ambiente dalle discariche abusive. La destinazione scelta è stata Pian di Rota, un’area spesso vittima di abbandoni illeciti di rifiuti. Non è stata la prima volta che Mister Green ha operato in questa zona, ma il suo impegno non conosce sosta.

Appena arrivato a Pian di Rota, Francesco ha trovato ad attenderlo una serie di rifiuti ingombranti. Senza perdersi d’animo, ha iniziato il suo lavoro di raccolta, caricando nel carretto un grande forno da cucina, incredibilmente abbandonato. Questo è stato solo il primo viaggio verso l’isola ecologica. Nel secondo viaggio, ha trasportato cinque pannelli di legno compensato provenienti da una cucina. Infine, il terzo viaggio ha visto Francesco portare un paraurti spezzato a metà, un secchio di tinta vuoto e un secchio dell’acqua, tutto materiale trovato nei pressi del canile comunale “La Cuccia nel Bosco” in via di Vallin Buio.

L’incessante dedizione di Mister Green è alimentata da un profondo rispetto per la natura. Francesco Stefanini vede la sua opera non solo come un dovere civico, ma come una forma di amore e rispetto verso l’ambiente. “Il mio pensiero è sempre rivolto alla natura perché rifarsela con essa non porta a nulla di buono,” afferma.

Il lavoro di Mister Green non solo contribuisce a mantenere pulite le aree verdi, ma sensibilizza anche la comunità sull’importanza della tutela ambientale. Ogni viaggio che compie con la sua bicicletta e il carretto è un esempio di come anche le azioni individuali possano avere un grande impatto positivo sull’ambiente.

La sua opera ci ricorda che ognuno di noi può fare la differenza. In un mondo sempre più afflitto dall’inquinamento e dai cambiamenti climatici, l’impegno di Francesco Stefanini rappresenta una luce di speranza e un invito all’azione per tutti noi.

Ingombranti abbandonati vicino al Canile La Cuccia Nel Bosco, ci pensa Mister Green