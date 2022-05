Home

Ingresso gratuito per 200 tifosi, l’US Livorno ringrazia così i suoi tifosi

30 Maggio 2022

Ingresso gratuito per 200 tifosi, l’US Livorno ringrazia così i suoi tifosi

Livorno 30 maggio 2022 – Ingresso gratuito per 200 tifosi, l’US Livorno ringrazia così i suoi tifosi

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica che in occasione della partita Us Livorno-W3 Maccarese, valida come semifinale di ritorno dei playoff nazionali del campionato di Eccellenza, in programma domenica 5 giugno alle 16.30 allo stadio Armando Picchi di Livorno, i circa 200 tifosi amaranto presenti a Tivoli per la gara d’andata avranno diritto a un biglietto omaggio a scelta tra curva Nord, gradinata e tribuna laterale

Il biglietto omaggio potrà essere ritirato solo ed esclusivamente al Punto Amaranto dello stadio Armando Picchi, in piazzale Montello, da domani a sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30

