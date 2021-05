Home

27 Maggio 2021

Ingresso in RetiAmbiente, la commissione esamina la delibera esposta da Simoncini

In seconda commissione esaminata la delibera che sancirà l’ingresso del Comune di Livorno in RetiAmbiente come socio di maggioranza

Livorno, 27 maggio 2021

L’ingresso del Comune di Livorno in RetiAmbiente dal mese di giugno, è stato il tema al centro della seconda commissione consiliare che si è riunita questo pomeriggio.

L’assessore alle Aziende Gianfranco Simoncini ha illustrato la delibera che andrà all’approvazione del Consiglio Comunale il prossimo lunedì 31 maggio.

La delibera autorizza il Sindaco e gli altri organi comunali “a compiere tutti gli atti necessari al conferimento, secondo il valore quantificato nella perizia formulata da BDO Italia S.p.a. della società AAMPS spa in Retiambiente spa. entro il prossimo 30.06.2021, così che, nella nuova veste di Società operativa locale possa continuare a svolgere il Servizio rifiuti urbani sul Comune dal 1° gennaio 2022 sulla base del nuovo contratto di servizio in cui le parti sono l’Autorità per il servizio di gestione integrata de irifiuti urbani ATO Toscana Costa e Retiambiente spa”.

A seguito del conferimento, la nuova partecipazione del Comune di Livorno in Retiambiente spa sarà valorizzata con un aumento di capitale dell’Assemblea straordinaria di Retiambiente spa.

L’assessore Gianfranco Simoncini ha evidenziato il fatto che:

“la chiusura anticipata del concordato Aamps ha favorito la riduzione dei tempi per questo importante passaggio.

La perizia di stima redatta da BDO, che stima in 16 milioni e 995 mila euro il valore di Aamps, consentirà al Comune di Livorno di:

divenire il primo socio di Retiambiente con una percentuale che dovrebbe attestarsi oltre al 40 delle azioni dentro la holding.

Con questo ingresso – ricorda l’assessore – arriva a compimento uno degli obiettivi di mandato della Giunta Salvetti.

Livorno si colloca così a pieno titolo, e con un peso e ruolo adeguato, all’interno di un percorso di gestione dei servizi previsto dalla legge”.

Nella delibera si dà atto del mantenimento in continuità delle condizioni contrattuali fornite da AAMPS spa sulla base di quanto stipulato con il Comune di Livorno fino al termine del 31.12.2021, in relazione al Contratto transitorio di servizio che ha permesso dal 1 di gennaio ad Aamps di poter continuare a gestire il servizio nella nostra città.

Dopo questa data entreranno in vigore le nuove condizioni contrattuali definite dall’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa con propria delibera Assembleare n. 12 del 13.11.2020.

Aamps proseguirà anche nella gestione dei servizi cimiteriali dopo il conferimento in Retiambiente.

Nel corso della commissione, rispondendo ai consiglieri, l’assessore Simoncini ha dato garanzia sui livelli occupazionali e sulla titolarità futura sulla tariffa del Comune.

