17 Ottobre 2025

Livorno 17 ottobre 2025 Inizia il campionato per I Pirati, ospiteranno Arf Firenze

Con il match interno di questo sabato 18 ottobre, con l’Arf Firenze (campo ‘Tamberi’ di via Russo, a Livorno, drop d’inizio alle 17:00), i Pirati riprenderanno la loro avventura ufficiale.

Poco più di quattro mesi fa, in quell’indimenticabile sabato 7 giugno, la squadra livornese dei ‘tuttineri’, con il netto successo (cinque mete a zero) colto nella finale scudetto contro i bresciani del Brixia, ha conquistato il titolo italiano Old.

La volontà del team guidato dal capitano nonchè presidente Stefano Pagni – team imbattuto da due anni – è quella di ripetersi sugli stessi alti livelli evidenziati negli ultimi tempi e di restare ai vertici nazionali del torneo CIRO (Campionato Italiano Rugby Old), riservato ai veterani, agli over 35.

I Pirati nelle proprie fila annoverano elementi di tutta la provincia di Livorno, isola d’Elba compresa, e contano su due quartieri generali, il ‘Santa Costanza’ di via Azzurri d’Italia, a San Vincenzo e, appunto, il ‘Tamberi’. Allenamenti e partite interne vengono alternati nei due impianti. La rosa, allenata dal terzetto composto da Federico Guidi, Francesco Mariotti e Alberto Mazzoni, è molto ampia (non mancano importanti innesti).

A dirla tutta, i Pirati possono vantare mezzi di primo piano per la categoria: nel roster tanti giocatori che ‘quando erano giovani’, hanno militato anche ai massimi livelli nazionali. Rispetto alla scorsa annata, si è registrata una novità relativa alla composizione del girone territoriale del centro Italia: il raggruppamento non parla più solo l’inconfondibile dialetto toscano, ma si è allargato ad una formazione emiliana, quella delle Vecchie Volpi Modena.

Le nove squadre (oltre alle Vecchie Volpi, all’Arf e ai Pirati, al via anche RinoCerotti Livorno, Pecore Nere Livorno, Granchi Blu Cecina, Ribolliti Firenze, Allupins Prato e Sorci Verdi Prato) daranno vita ad un girone all’italiana, con partite di sola andata.

Al termine di tale fase, le migliori due si qualificheranno alle finali per il primo e il terzo posto nazionale: affronteranno le migliori due del girone lombardo-piemontese. Per i Pirati il primo passo è da compiere, nella giornata di apertura della fase territoriale, con il confronto con gli Arf Firenze. Un incontro particolare, il primo da giocare in campionato dopo la conquista dello scudetto.

