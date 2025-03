Livorno 1 marzo 2025 Inizia il tour de force per il Volley Livorno: oggi sfida con Montebianco

Dopo un weekend di riposo, il campionato di Serie C di pallavolo è pronto a ripartire. Oggi pomeriggio (sabato 1° marzo), la Bi.Emme Service Volley Livorno torna in campo per affrontare il Montebianco Volley nel proprio quartier generale del PalaFollati in Banditella.

Un test a dir poco probante per le ragazze di coach D’Alesio, che arrivano a questa partita dopo la bella vittoria in casa della Folgore San Miniato.

«Per noi è stato importante – ha commentato Leonardo Orsini, allenatore in seconda della Bi.Emme Service – tornare a fare punti subito dopo la sconfitta contro Pescia.

Dovevamo ripartire immediatamente e così abbiamo fatto. È stata una vittoria di squadra, fortemente voluta da tutte le ragazze, un bel risultato ottenuto giocando con grande attenzione».

«Venivamo dallo scontro diretto perso con Pescia – ha confermato anche Eleonora Passaglia, centrale gialloblù – e quindi per noi era ancora più importante del solito vincere, sia per la classifica che per il morale. Abbiamo giocato un’ottima partita senza grandi sbavature, possiamo essere davvero soddisfatte della prestazione contro San Miniato».

All’andata la trasferta contro il Montebianco Volley è stata un momento di svolta della stagione per il Volley Livorno, una vittoria al tie-break in rimonta dopo essere state sotto due set a zero che ha fatto scattare qualcosa dentro lo spogliatoio gialloblù.

Ora c’è bisogno di ripetersi, perché con questa partita inizia un ciclo di gare tutte ad alta tensione per Melosi e compagne.

«Abbiamo affrontato il weekend di pausa del torneo – ha raccontato Orsini – con un pizzico di leggerezza per liberare la mente e ricaricare le pile, ma senza mai perdere di vista il nostro obiettivo. Le ragazze si sono allenate per perfezionare quello che finora non è ancora funzionato a dovere e continuare nel loro percorso di crescita».

«Il campionato è molto lungo – ha concluso Passaglia, arrivata quest’estate a vestire la maglia della Bi.Emme Service – e questi momenti di riposo sono sempre importanti. In queste settimane abbiamo lavorato in palestra, consapevoli che arriveranno partite difficili come quelle con Montebianco e Porcari. Siamo pronte e cariche per affrontarle al meglio».