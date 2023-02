Home

Cronaca

6 Febbraio 2023

Iniziata la raccolta del farmaco, durerà fino al 13 febbraio. L’elenco delle farmacie

Livorno 6 febbraio 2023

Torna la giornata di raccolta del farmaco, si svolgerà da martedì 7 a lunedì 13 febbraio 2023

Servono oltre 1 milione di medicinali

In una delle oltre 5.200 farmacie che aderiscono in tutte le città italiane si donano uno o più medicinali da banco. Servono più di 1 milione di farmaci per oltre 1.800 realtà socio-assistenziali.

La Raccolta dura una settimana e aiuterà almeno 400.000 persone in condizioni di povertà sanitaria. L’iniziativa è possibile grazie a 22.000 volontari e 18.000 farmacisti.

I farmaci raccolti (nel 2022, 479.470 confezioni, pari a un valore di 3.819.463 €) saranno consegnati a 1.800 realtà assistenziali che si prendono cura di almeno 400.000 persone in condizione di povertà sanitaria offrendo gratuitamente cure e medicine.

Il fabbisogno segnalato a Banco Farmaceutico da tali realtà supera il milione di confezioni di medicinali. Si invitano i cittadini ad andare apposta in farmacia per donare un farmaco.

Serviranno, soprattutto, analgesici e antipiretici, antiinfiammatori per uso orale, preparati per la tosse, farmaci per dolori articolari e muscolari, antimicrobiotici intestinali e antisettici.

A Livorno e provincia, la Raccolta si svolgerà (nella settimana dal 7 al 13 febbraio 2023 in circa 46 farmacie. Saranno presenti i volontari di Banco Farmaceutico.

Clicca qui per scaricare o leggere il pdf con l’elenco delle 46 farmacie aderenii all’iniziativa sul territorio di Livorno e provincia

