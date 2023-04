Home

Iniziata la RAN al colpo di cannone della nave Rizzo, ritorna la regata più attesa del Mediterraneo

24 Aprile 2023

Iniziata la RAN al colpo di cannone della nave Rizzo, ritorna la regata più attesa del Mediterraneo

Livorno 24 aprile 2023 – Iniziata la RAN al colpo di cannone della nave Rizzo, ritorna la regata più attesa del Mediterraneo

Domenica 23 aprile la sesta edizione della RAN630 ha preso il via al colpo di cannone della Nave

Rizzo al traverso dell’Accademia Navale. Presente in mare anche Nave Italia, con a bordo i ragazzi

dei circoli velici livornesi. Le vele hanno preso il largo alla volta della prima boa situata nei pressi di

Porto Cervo. Tra i regatanti anche tre equipaggi della Marina Militare con le imbarcazioni Gemini,

Antares e Stella Polare.

A seguire la regata classe J24 valevole la Coppa Italia “Trofeo Apollonio” organizzata dalla Lega

Navale Italiana – Sezione di Livorno.

Ieri è stata anche la giornata conclusiva di regate per le classi ILCA e OPTIMIST. I primi gradini del

podio sono stati conquistati con i seguenti risultati:







I regatanti sono stati premiati presso il villaggio sportivo alla Terrazza Mascagni di Livorno.

Lo stesso prestigioso salotto livornese ha ospitato altri eventi organizzati a favore della popolazione e di turisti di passaggio, tra cui un piacevole intrattenimento musicale di alcune giovani band e un concerto serale.

