28 Febbraio 2022

Iniziati i negoziati tra Ucraina e Mosca, i video dell’arrivo e dei negoziati

Attualità 28 febbraio 2022

Iniziati, in una località segreta al confine tra l’Ucraina e la Bielorussia, i colloqui tra le delegazioni di Kiev e Mosca, nell’ area del fiume Pripyat.

I colloqui, precisano le agenzie russe, sono iniziati in una località sulla riva del fiume Prypyat, al confine tra l’Ucraina e la Bielorussia.

Diversi video pubblicati sui social hanno mostrato l’arrivo sul luogo della delegazione di Kiev.

Roman Abramovich, su richiesta dell’Ucraina, è in Bielorussia per assistere nei negoziati tra Russia e Ucraina. Lo scrive il Jerusalem Post secondo cui il milionario russo con passaporto anche israeliano è “stato richiesto dall’Ucraina per aiutare nei colloqui e ha viaggiato fino in Bielorussia per partecipare alle discussioni”.

l’Ucraina chiede il “cessate il fuoco immediato” e il ritiro delle truppe russe. “Le prossime 24 ore saranno cruciali per l’Ucraina”, ha detto il presidente ucraino Zelensky in una conversazione telefonica con il premier britannico Johnson. Ed ha aggiunto di avere avuto anche una conversazione telefonica con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Zelensky ha esortato i soldati russi a deporre le armi.

“Il governo ucraino – ha detto il presidente del Consiglio Ue – sta preparando la richiesta ufficiale per aderire all’Ue. Ciò vuol dire che la Commissione dovrà prendere una posizione ufficiale” a seguito del ricevimento della richiesta e “significa che anche il Consiglio Ue dovrà prendere posizione. Io penso che il dibattito ci sarà molto presto”. Poche ore fa il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha fatto sapere di volere chiedere l’adesione immediata all’Ue.

La delegazione ucraina arriva ai negoziati con la Russia. ministro della Difesa Reznikov

vice ministro degli Esteri Tochitsky

consigliere dell’Ufficio del presidente Podoliak

capogruppo del partito di Zelensky Arakhamia. https://t.co/KKhpEGEjtU pic.twitter.com/8eFIM3Idiw — Sasha Bayanov (@AleksL74) February 28, 2022

Sono iniziati i negoziati tra le delegazioni russa e ucraina nella regione di Gomel al confine tra Ucraina e Bielorussia Vladimir Makei, a nome del Capo dello Stato, ha salutato le delegazioni di Russia e Ucraina: “Puoi sentirti completamente al sicuro. pic.twitter.com/yjyfRb0OBj — Daniela Elisa (@Daniela53319730) February 28, 2022

