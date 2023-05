Home

Provincia

Cecina

Iniziativa del Pd Palazzi “Ci vuole un reddito”, la risposta all’On. Tenerini

Cecina

30 Maggio 2023

Iniziativa del Pd Palazzi “Ci vuole un reddito”, la risposta all’On. Tenerini

Cecina (Livorno) 30 maggio 2023 – Iniziativa del Pd Palazzi “Ci vuole un reddito”, la risposta all’On. Tenerini

Il Presidente del circolo PD Palazzi Marina replica all’articolo dell’Onorevole Chiara Tenerini riguardante l’iniziativa del circolo sul tema del reddito di cittadinanza

“Sono rimasto molto sorpreso, ma anche gratificato, devo ammetterlo, che l’onorevole Chiara Tenerini, abbia voluto dedicare parte del suo tempo all’iniziativa promossa dal (piccolo) Circolo PD “Palazzi – Marina”, rilasciando una dichiarazione (affrettata) al quotidiano On Line LIVORNOPRESS, in un caldo pomeriggio di Maggio.

L’iniziativa aveva per titolo “Ci vuole un reddito” ed aveva l’intento di capire cosa succederà dal 1 di agosto, data dalla quale il governo, di cui l’onorevole è parte, ha deciso di togliere il reddito di cittadinanza per sostituirlo con la cosiddetta MIA (Misura Inclusione Attiva),misura nebulosa, parziale, con l’unico obbiettivo di tagliare risorse e ridurre drasticamente la platea degli aventi diritto.

Non c’è nessuna perdita di identità nel discutere dei problemi della gente di come far fronte alle necessità della vita in un contesto dove, grazie alle misure del governo, si amplieranno i divari sociali, le diseguaglianze e le situazioni di povertà.

Non si preoccupi , l’Onorevole, del nostro percorso; a quello sappiamo pensarci da soli, ma magari si documenti sull’impatto che avranno le nuove misure sulla realtà toscana e nazionale, magari attingendo da un recentissimo studio dell’IRPET sull’argomento, facilmente reperibile sul sito dell’Istituto; circa il 25% dei nuclei familiari non avrà più un sostegno e, a chi ancora lo potrà avere, sarà drasticamente ridotto e per tempi ancor più limitati.

Noi saremo sempre dalla parte di chi non arriva a fine mese. Lei impieghi il suo tempo, non ha criticare le iniziative di un (piccolo) circolo , ma ha trovare risposte a quel 25% di famiglie che costringerete all’indigenza assoluta e alla marginalità di una vita.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin