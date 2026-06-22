Iniziativa Fuoco di San Giovanni, le modifiche alla viabilità
Montenero (Livorno) 22 giugno 2026 Iniziativa Fuoco di San Giovanni, le modifiche alla viabilità
In concomitanza con lo svolgimento dell’iniziativa “Fuoco di San Giovanni 2026” organizzata dalla Proloco Vivi Montenero, dalla Misericordia di Montenero, con la compartecipazione del Comune di Livorno, sono state istituite modifiche della viabilità.
Le modifiche, che avranno efficacia fino alle ore 3.00 del 24 giugno 2026 prevedono:
1) l’istituzione del divieto di transito veicolare e di sosta con rimozione forzata in piazza delle Carrozze;
2) l’istituzione di una corsia in piazza delle Carrozze antistante l’ingresso della funicolare (con direzione di marcia via di Montenero – viale del Tirreno);
3) l’istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h;
4) l’istituzione del senso unico di marcia in via delle Pianacce nel tratto compreso tra piazza delle Carrozze e via Giovanni Castelli Della Vinca (direzione di marcia piazza delle Carrozze – via G. Castelli Della Vinca);
5) l’istituzione del divieto di transito veicolare e di sosta con rimozione forzata in via di Montenero nel tratto compreso tra l’ingresso dell’area di parcheggio adiacente il cimitero “S. Maria delle Grazie” (fronte civico 197/a) e piazza delle Carrozze;
6) l’istituzione del divieto di transito veicolare in via Guglielmo Romiti all’altezza dell’intersezione con piazza delle Carrozze;
7) l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in via G. Romiti per 50 metri a partire dall’intersezione con piazza delle Carrozze;
8) l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in via delle Pianacce nel tratto compreso tra via Giovanni Castelli Della Vinca e via del Vecchio Faro;
9) l’abrogazione della fermata delle Linee di Trasporto Pubblico Locale posta in piazza delle Carrozze (capolinea), con spostamento in via di Montenero in prossimità dell’ingresso del Cimitero “S. Maria delle Grazie”.