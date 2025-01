Home

Livorno 27 gennaio 2025 Iniziative collaterali Giorno della memoria: domani posa di 9 pietre di inciampo

Domani, martedì 28 gennaio, nell’ambito delle iniziative collaterali al Giorno della memoria, si svolgeranno la posa di 9 pietre di inciampo e un corteo silenzioso in memoria della deportazione degli ebrei livornesi.

L’iniziativa, a cura della Comunità di Sant’Egidio, prevede alle ore 10 in via Pellettier, all’altezza del civico 20, la posa di otto Pietre d’Inciampo in ricordo dei membri della famiglia Levi-Bardavid e, alle alle ore 17 in Borgo Cappuccini, all’altezza del civico 53, la posa di un’altra Pietra d’Inciampo in ricordo di Nella Corinna Coen.

Alle ore 17.30 da piazza Giovine Italia partenza del corteo promosso dalla Comunità di Sant’Egidio con arrivo in piazza Benamozegh passando da Borgo Cappuccini, via Verdi, piazza Cavour, via Cairoli, via Dario Cassuto.

Per l’Amministrazione Comunale sarà presente l’assessora alla Cultura Angela Rafanelli.

Con le nuove 9 di quest’anno si arriva complessivamente a 31 pietre di inciampo collocate nella città di Livorno.