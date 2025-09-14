Home

Cronaca

Inizio anno scolastico: lunedì 15 settembre il Sindaco visiterà i plessi scolastici Rodari e Munari

Cronaca

14 Settembre 2025

Inizio anno scolastico: lunedì 15 settembre il Sindaco visiterà i plessi scolastici Rodari e Munari

Livorno, 14 settembre 2025 Inizio anno scolastico: lunedì 15 settembre il Sindaco visiterà i plessi scolastici Rodari e Munari

Domani, lunedì 15 settembre, sarà il primo giorno di scuola per migliaia di studenti livornesi, piccoli e grandi. Alcuni di loro saranno accolti dal sindaco Luca Salvetti che si recherà all’istituto comprensivo Mazzini e visiterà i plessi scolastici Rodari e Munari, rispettivamente scuola elementare e materna.

La prima visita prevista è alle ore 8.30 alle Rodari (viale del Risorgimento 140) e a seguire alle 9.00 alle Munari (via Derna 5).

A dare il benvenuto al Sindaco sarà la dirigente scolastica Elena Rossi.