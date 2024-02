Home

3 Febbraio 2024

Inottemperante all’ordine di espulsione e senza patente viene sorpreso alla guida furgone, denunciato un 28 marocchino

Isola d’Elba (Livorno) 4 febbraio 2024 – Inottemperante all’ordine di espulsione e senza patente viene sorpreso alla guida furgone, denunciato un 28 marocchino

I Carabinieri della Compagnia di Portoferraio hanno intensificato i controlli mirati al contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa.

In questo ambito, a seguito di un controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno fermato un 28enne di origini marocchine alla guida di un furgone.

Dopo i dovuti accertamenti è emerso che lo stesso era privo di patente di guida perché mai conseguita e che su di lui pendeva, dal mese di ottobre scorso, un ordine di espulsione emesso dalla Prefettura di Lodi e che l’uomo aveva disatteso.

Dopo averlo condotto in caserma, foto segnalato e compiutamente identificato, anche mediante l’acquisizione delle impronte digitali, i Carabinieri, dopo aver interloquito con la locale Prefettura, gli hanno notificato un nuovo ulteriore decreto di espulsione emesso da quell’Autorità di P.S. con conseguente ordine da parte della Questura del capoluogo di lasciare il territorio italiano entro sette giorni. Per l’inosservanza del primo provvedimento l’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria ed è stato sanzionato anche per la guida senza patente.

